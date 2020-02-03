В ближайшую пятницу в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова откроется выставка «Субъективная реальность» члена Союза художников России, почётного работника высшего образования, профессора Рудольфа Паранюшкина, приуроченная к его 80-летнему юбилею. Экспозиция новой выставки насчитывает около 100 произведений, созданных художником за полвека.

Представленные на выставке работы в стилистическом отношении очень различны – от нежнейших акварелей или выполненных одной непрерывной гибкой линией рисунков ню – до энергичной стремительной декоративной живописи последних лет («Шоссейные велогонки», «Мустанги»). Сегодня любимая техника Паранюшкина – живопись по мокрой цветной ткани, дающая непредсказуемые эффекты, позволяющая цвету свободно жить своей жизнью.

Отметим, Рудольф Паранюшкин – автор нескольких учебников и пособий для художественных вузов и школ, среди них есть и столичные издания; некоторые из них вошли в экспозицию. В 2002 г. Паранюшкину было присвоено ученое звание профессора, он награжден медалью «За доблестный труд». Произведения художника находятся в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова, ряде частных коллекций в Германии, США, Израиле.

Выставка «Субъективная реальность»  откроется 7 февраля в 17:00 и будет работать по 9 марта 2020 года в Музее Машкова по адресу: пр. Ленина, 21.

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