Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького приглашает молодых читателей от 14 до 35 лет принять участие во всероссийская библиотечной акции памяти поэтический марафон «24 часа».

По данным комитета культуры Волгоградской области, для того чтобы принять участие в поэтическом марафоне, необходимо взять стихотворение о войне поэта-земляка (не обязательно это должен быть поэт-фронтовик) и записать видеоролик. До 14 апреля 2020 года прислать готовый видеоматериал на адрес электронной почты: [email protected] с пометкой «24 часа» или принести на дисках и флеш-накопителях в отдел «Электронный читальный зал» Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького.

Лучшие видеоролики примут участие в поэтическом марафоне «24 часа», который стартует 6 мая 2020 года на Youtube-канале Российской государственной библиотеки для молодёжи. В течение 24 часов в исполнении молодых читателей из разных регионов страны будут звучать стихотворения о войне.

Справки по телефонам: 8(8442)33-11-48 и 8-927-512-97-10 (заведующая отделом Мария Вячеславовна Гончарова). Подробная информация по акции на сайте по ссылке.



