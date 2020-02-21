Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ) приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей. 29 февраля факультет социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ познакомит с направлениями подготовки «менеджмент» (управление в здравоохранении), «социальная работа» и специальностью «клиническая психология».

По данным пресс-службы ВолгГМУ, в программе мероприятия встреча с деканом факультета профессором, доктором социологических наук Михаилом Евгеньевичем Волчанским, руководителями направлений подготовки «Менеджмент», «Социальная работа», специальности «Клиническая психология», ответственным секретарем приемной комиссии ВолгГМУ, преподавателями.

Будущие абитуриенты познакомятся с направлениями подготовки, узнают об особенностях приема 2020 года и смогут получить ответы на актуальные вопросы.

Начало мероприятия — в 15:00.



