В ближайшие выходные в регионе состоится лыжная гонка «Лыжня России». Мероприятие будет проходить на подготовленных площадках в 20 муниципальных образованиях Волгоградской области 8 февраля. Старт спортивного праздника будет дан в Камышине.

Как сообщают в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, старт соревнованиям будет дан 8 февраля в городе Камышине. Здесь спортивный праздник состоится прямо в парке ВНИАЛМИ 5-го микрорайона, а в программе зрелищного мероприятия четыре дистанции — как говорится, для каждого из выступающих в меру сил и возможностей. Самая массовая компания из юных и начинающих лыжников соберется в забеге на полтора километра, интересной обещает быть ВИП-гонка до символической отметки 2020 метров, ну а более опытные и выносливые будут соперничать за шесть комплектов наград на отрезках в 5 и 10 километров, причем в двух категориях — «любители» и «спортсмены».

Также гонка пройдет во Фролово, Киквидзе, Котово, Николаевске и других поселениях. В общей сложности участниками состязательного действа станут порядка 6000 человек.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 11:45, а в качестве почетного гостя центральный старт посетит и наш заслуженный мастер спорта олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Петров. Напомним, главным организатором предстоящего события в Волгоградской области выступает региональный Комитет физической культуры и спорта при непосредственной поддержке Министерства спорта РФ.

Для участников «Лыжни России-2020» к месту центрального старта в городе Камышине будет осуществляться доставка специальными автобусами, которые отправятся из Волгограда от площади Ленина 8 февраля в 7:00; по окончании мероприятия — возвращение обратно.



