В рамках празднования «Широкой Масленицы» будет проходить конкурс «Царицынские блины», во время которого волгоградские предприятия общественного питания посоревнуются в приготовлении традиционного масленичного угощения – блинов. Волгоградцев ждет не только яркое кулинарное шоу с презентацией блюд, но и дегустация сладких лакомств.

Участникам по условиям конкурса в течение получаса предстоит испечь блины разных видов — классические, дрожжевые, на воде, на кефире, с различной начинкой, с припеком, а также блинчатые пироги и другие. Вместе с этим участники должны также презентовать приготовленные угощения – подготовить описание и используемых ингредиентов. При выборе победителей члены жюри будут учитывать не только вкус и качество самого блюда, но и его оформление и презентацию.

Мероприятие состоится 1 марта в парке «Царицынский», начало в 12:00.



