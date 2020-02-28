Собственник коттеджа в Красноармейском районе ни разу не оплачивал услуги водоснабжения, накопив с июля 2015 года более 90 тыс. руб. долга. Кроме того, недобросовестный абонент попытался обмануть суд, убедив его в отсутствии подключения к централизованной сети. После раскрытия обмана неплательщику грозит возобновление судебного дела и крупные штрафы.

Судебные тяжбы между собственником дома по ул. Якуба Колоса, 79 и «Концессиями водоснабжения» длятся с 2018 года. На тот момент сумма дебиторской задолженности абонента составляла 42 тыс. руб., плюс 25 тыс. руб. пени и госпошлина. По результатам выездного заседания суд признал факт отсутствия водопользования, поскольку комиссия не обнаружила водопроводный колодец на территории собственника.

Чтобы подтвердить факт подключения дома к централизованной системе водоснабжения, инспекция сбыта «Концессий водоснабжения» провела мероприятия по поиску и раскопке водопроводного колодца. Недобросовестный абонент засыпал его песком, а сверху прикрыл газоном. В уже раскопанном колодце на глубине двух метров контролеры обнаружили 3 врезки к магистральному водоводу диаметром 500 мм, одна из которых шла к индивидуальному жилому дому по ул. Якуба Колоса, 79. Кроме того, сам колодец находится в зоне прохождения канализационного коллектора диаметром 700 мм. Засыпав его, абонент совершил грубое нарушение охранной зоны, обеспечивающей сохранность сетей.

Поскольку «Концессии водоснабжения» доказали факт наличия подключения и пользования централизованной системой водоснабжения, суд отменил свое первоначальное решение и уже 3 марта состоится новое заседание о возобновлении судебного дела по отношению к собственнику дома по ул. Якуба Колоса, 79.

«Концессии водоснабжения» напоминают, что плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом. В любой момент поставщик услуги имеет право обратиться в суд с иском на погашение суммы долга с учетом накопившейся пени, госпошлины и судебных издержек. Платить добровольно и вовремя намного выгоднее, нежели дожидаться решения суда и штрафных санкций.



