«Концессии водоснабжения» заключили договор о сотрудничестве и совместной деятельности со школой с углубленным изучением отдельных предметов №81 Центрального района Волгограда. Договор позволит вывести партнерство на новый уровень: сейчас «Концессии» и школа снимают серию учебных фильмов «Уроки с водоканалом».

В ходе съемок старшеклассники вместе с учителями изучают темы школьной программы на примерах производственных процессов на объектах водоканала. В таких уроках школьные предметы приобретают наглядность и прикладное значение. На водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района изучили, как в водоочистке применяется электролиз, а на очистных сооружениях Тракторозаводского района темой урока была коагуляция, которая также применяется для подготовки питьевой воды.

Сотрудничество коммунальщиков с 81-й школой началось более четырех лет назад с поддержки краеведческого конкурса «Знатоки родного города». Выполняя задания, которые составляет заместитель директора школы №81 по воспитательной работе Наталья Ракитина, школьные команды проходят квест по городским улицам и проверяют знание истории и достопримечательностей Волгограда. Музей историй чистой воды «Фильтры», который поддерживает и развивает компания «Концессии водоснабжения», стал постоянным партнером конкурса-квеста. В благодарность за исследовательскую и просветительскую работу музей передал в школьную библиотеку редкую книгу «Великие карты. Мировые шедевры и их толкование», которая издана на русском языке благодаря поддержке ЗАО «Лидер». В иллюстрированном альбоме описаны истории 60 великих карт человечества, отражающие важнейшие этапы развития представлений людей об окружающем мире.

А в конце 2019 года «Концессии водоснабжения» провели в школе необычный урок истории и коммунального краеведения. В формате спектакля школьникам рассказали, как в 1934 году был построен водопровод для северных рабочих районов. А затем свой культурологический взгляд на причины и последствия событий того времени высказал всемирно известный искусствовед, музыкант, писатель, поэт и философ, музыкальный эксперт Нобелевского концерта Михаил Казиник.

Реализация совместных программ и мероприятий поможет продвинуться по социально значимым направлениям: профессиональной ориентации учащихся, экологическому воспитанию, знакомству с современной проблематикой устойчивого развития и охраны окружающей среды, а также по краеведческому направлению.



