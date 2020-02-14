«Концессии водоснабжения» приняли участие в дне дарения книг, который устроила Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького в рамках большого праздника – дня влюбленных в книгу. В зал социально-правовой информации передана третья книга уникальной серии – это «Игра по-частному». Это иллюстрированное издание о практике высокого искусства финансовой инженерии.

В книге на конкретных примерах рассказывается, как работают и что финансируют частные инфраструктурные фонды мира. В специальной главе книги дан тематический обзор зеленых инфраструктурных фондов. Это инвестиции в более широкий спектр предприятий и проектов, которые целевым образом направлены на решение насущных и очень чувствительных для людей проблем: доступность услуг и физическая устойчивость объектов, комфорт при эксплуатации и сохранение природы. Это инвестиции не только в устойчивое развитие с ориентиром на будущее, это инвестиции в устойчивое настоящее с ориентиром на тех, кто пользуется инфраструктурой здесь и сейчас.

По традиции, сложившейся при издании книг с поддержкой управляющей компании «Лидер», исследование сопровождается галереей Инфра-арт. В этот раз представление о том, как работают и что финансируют инфраструктурные фонды мира, помогают сделать ярче фотографии уникальных инфраструктурных объектов. Некоторые из них представляют собой архитектурные шедевры, другие, отслужив инфраструктурный срок, стали музеями или выставочными центрами. Есть среди экспонатов галереи объекты, которые языком искусства или высокого мастерства призывают нас к бережному отношению к жизни людей и защите окружающей среды.

Среди шедевров инфраструктурного искусства есть и волгоградский объект – стрит-арт «Путь воды». Его в 2017 году на ограждении водоочистных сооружений в Тракторозаводском районе Волгограда выполнила творческая группа под руководством известного художника Станислава Азарова. Этот самый большой сюжетный стрит-арт-проект Юга России показывает все стадии подготовки питьевой воды – от Волги до домов горожан.

Это третья книга в серии. Предыдущие – «Берега и горизонты» и «В поисках реального» — также переданы «Концессиями водоснабжения» в фонды библиотеки и находятся в открытом доступе в зале социально-правовой информации. Выпущенные ограниченным тиражом издания сразу становятся библиографической редкостью, однако благодаря сотрудничеству библиотеки им. М. Горького и «Концессий водоснабжения» хотя бы один экземпляр каждого издания передается читателям главной библиотеки региона.



