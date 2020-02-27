«Концессии теплоснабжения» установят пилотный образец узла приготовления горячей воды (УПГВ), который позволит обеспечить нормативное качество горячего водоснабжения в ряде жилых домов Тракторозаводского района. Пилотный проект по техническому переустройству сетей горячего водоснабжения запущен в рамках инвестиционной программы компании.

«Концессии теплоснабжения» приняли решение установить в жилых домах, где отсутствует обратная циркуляция и поступают жалобы на проблемы с горячим водоснабжением, пилотный образец УПГВ собственной разработки. Первый УПГВ установят в подвале жилого дома по ул. Дзержинского, 8, где имеется удобная подводка холодного водоснабжения и достаточно места для размещения оборудования. Новое оборудование обеспечит нормативное качество горячей воды сразу в трех домах по ул. Дзержинского, 4, 8 и 10. Чтобы система заработала, нужно восстановить обратную циркуляцию еще и внутри зданий, это зона ответственности управляющих организаций.

В настоящий момент ведутся работы по подготовке фундамента и сборке стального каркаса устройства. По результатам эксплуатации пилотного УПГВ «Концессии теплоснабжения» примут решение о строительстве аналогичных узлов приготовления горячей воды там, где для их установки имеется техническая возможность. Для других домов, где размещение УПГВ невозможно или экономически нецелесообразно, продолжится прокладка трубопроводов обратной циркуляции ГВС, чтобы обеспечить непрерывное движение горячей воды между тепловым пунктом и домами.

Основной элемент УПГВ – современный высокотехнологичный кожухотрубный теплообменник системы ГВС из нержавеющей стали, не только не уступающий пластинчатым теплообменникам, но и превосходящий их по ряду параметров, к тому же – более дешёвый. Этот теплообменник запитан от тепловой сети с температурным графиком 150/70 градусов Цельсия. Нагретый в котельной теплоноситель (сетевая вода) проходит через кожух теплообменника, отдавая своё тепло расположенному внутри кожуха пучку труб, в которые подаётся холодная водопроводная вода, нагревается до 65 градусов и поступает в квартиры. Охладившаяся сетевая вода возвращается обратно в котельную для повторного нагрева.

Важно отметить, что теплоноситель и холодная вода не смешиваются в теплообменнике, т.е. горячая вода в кране – это все та же питьевая вода. А вот теплоноситель в радиаторах (сетевая вода) по химическому составу не пригоден для использования в бытовых нуждах: в котельной в него добавляют реактивы, предотвращающие образование отложений в трубопроводах сетевой воды от котельной до потребителей и во внутридомовых сетях отопления.

Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций.



