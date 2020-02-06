«Концессии теплоснабжения» продолжают обновлять автомобильный парк компании. В феврале 2020 года на линию вышли 4 единицы новой техники: экскаватор-погрузчик JCB, 16-тонный кран, и два самосвала «КАМАЗ» грузоподъемностью 7,5 и 15 тонн, до конца месяца ожидается поставка еще двух полноповоротных экскаваторов Hyundai. В 2020 году концессии планируют ввести в эксплуатацию еще 14 единиц грузовой и специализированной техники.

Автопарк «Концессий теплоснабжения» пополнился 16-тонным автокраном «КАМАЗ» КС 35719, экскаватором-погрузчиком JCB, предназначенным для проведения земляных работ и благоустройства. Также приобрели два самосвала: маневренный «КАМАЗ 43255» и обладающий высокой грузоподъемностью и вместительным топливным баком «КАМАЗ 65115». Грузоподъемность машин составляет 7,75 тонн и 14,5 тонн соответственно.

В 2020 году ожидается поставка еще 14 единиц грузовой и специализированной техники: 4 самосвала, 2 полноповоротных экскаватора, 2 экскаватора погрузчика, 3 автокрана, 1 илососная машина, 1 ремонтная мастерская и 1 автокран грузоподъемностью 25 тонн.

До подписания концессионного соглашения специалисты тепловых сетей были вынуждены использовать в работе устаревшие энергозатратные машины, поскольку обновление автопарка не производилось десятилетиями. Высокий износ спецтехники приводил к частым простоям транспорта из-за поломок и неисправностей, низкой производительности спецтехники и снижению мобильности аварийно-ремонтных бригад тепловых сетей, высоким расходам на ГСМ и запчасти.

Обновление автотранспорта, обслуживающего тепловое хозяйство Волгограда, стало одним из ключевых мероприятий «Концессий теплоснабжения». Наличие спецтехники — важное условие успешного проведения ремонтных работ и обслуживания городской системы теплоснабжения. С новым автотранспортом сокращается время реагирования на инциденты, повышается мобильность аварийных бригад.

Помимо обновления транспорта «Концессии теплоснабжения» внедряют управленческие и технологические новации. В управлении транспортом внедрена система диспетчеризации, по-новому организована работа всего транспортного цеха. Благодаря этому удалось сократить время простоев и повысить эффективность использования техники.

За счет инвестиций с 2017 года компания уже приобрела 66 новых единиц техники, в том числе автокраны, самосвалы, экскаваторы. В распоряжении предприятия имеются и универсальные КМУ (крано-манипуляторные установки). Одна такая машина типа «гружу – вожу» способна выполнять функции одновременно и крана, и грузовика: поднимать поврежденные трубы и бетонные коробы, а также доставлять их на место.

Напомним, «Концессии теплоснабжения» модернизируют коммунальную инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. Концессии в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.



