В конце текущей недели по Волгограду пройдет множество мероприятий, посвященных проводам зимы «Широкой Масленицы». Основные мероприятия развернуться в пойме реки Царица в Царицынском парке, тут же сожгут и самое большое чучело Масленицы. А вот Масленицу меньшего масштаба приглашают отметить в парке «Комсомольский сад», где для гостей готовят интерактивные площадки, ярмарки, концерты и прочие развлечения.

По данным организаторов, мероприятия пройдут 1 марта с 10:00 до 17:00. В этот день в парке пройдет ярмарка мёда, ярмарка мастеров-рукодельников, концерт лауреатов фестиваля «Голос Волгограда», казачья джигитовка, обучение всех желающих приёмам рубки казачей шашкой и владения казачьей нагайкой, опять концерт — коллективов Центра культуры и досуга «Родина», частушки, конкурсы по перетягиванию каната, гиревые соревнования, чемпионат по столбоходам и перепиливанию брёвен, представления кукольного театра «Солнечный Лёва», ходули, ленточные карусели, бои подушками, битвы на мягких копьях, бесплатные угощения блинами с чаем, выступления талантливых ребят из ВРОДО «Созвездие талантов», хороводы, «ручеёк», фестиваль «Блинок» от молодёжного центра «Лидер», катание на лошадях и даже целый спектакль от инклюзивного конного театра «Солнечная долина».

Празднования закончатся файер шоу возле резиденции Деда Мороза и ярким сжиганием чучела Масленицы из огнемётов.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.



