«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают напоминать о платежной дисциплине. В рамках акции «ДОРОГОЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК» коммунальная Снегурочка посетила еще одного яркого представителя злостных должников, чтобы вручить специальный набор для неплательщика: решето и карту с указанием маршрута к Волге, откуда абонент должен черпать воду, потому что за воду из-под крана он не платит из принципа.

Абонент, проживающий по ул. Трыханкина в Советском районе, прекратил оплачивать услуги холодного водоснабжения еще с ноября 2018 года. За весь период у него накопился долг более 73 тысяч рублей. В настоящий момент готовятся документы для взыскания долга в общем порядке со всеми судебными издержками и пеней, поскольку факт использования ресурса был доказан. Коммунальная Снегурочка напоминает абонентам, что добровольное погашение задолженности обходится значительно дешевле, нежели принудительное взыскание через суд, когда должнику придется оплачивать еще и судебные издержки.

Досудебные уведомления получили многие неплательщики Волгограда. В прошлом году рассылка носила информационно-предупредительный характер. Абонентам показали, к чему могут привести неоплаченные вовремя коммунальные счета. В 2020 году таких предупреждений больше не будет, к должникам за услуги ЖКХ по горячей и холодной воде, канализации и отоплению будут применяться штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации.

Плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом. В любой момент поставщик услуги имеет право обратиться в суд с иском на погашение суммы долга с учетом накопившейся пени, госпошлины и судебных издержек. Мероприятия по принудительному взысканию включают привлечение судебных приставов, арест имущества, ограничение на выезд из страны, ограничение действий с имуществом, запрет на пользование услугами кредитования. Ко всему прочему, в многоквартирных домах РСО может ограничить возможность пользования канализацией и горячей водой даже без допуска в квартиру, а после оплаты долгов абоненту придется оплатить еще и работы по возобновлению услуг.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» призывают абонентов обратиться в ИВЦ ЖКХ и ТЭК и проверить наличие непогашенных задолженностей. В 2020 году все долги будут взысканы в судебном порядке. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно, то есть до 10 числа каждого месяца, оплачивать коммунальные услуги.