На следующей неделе клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова проведет открытые соревнования, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие будет проходить 17 и 18 февраля на ледовом катке «Волчок». Участниками соревнований станут девять команд в трех возрастных группах.

— В старшей группе примут участие юные спортсмены из команд «Динамо-Волгоград» и «Зенит» (Ленинский район). В средней группе хоккеисты из двух волгоградских команд «Динамо» и «Легион», а также «Торнадо» из Волжского, — рассказал руководитель регионального отделения Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, — а в младшей группе за победу будут бороться ребята из команд «Легион-2009», «Торнадо» (Волжский) и две команды «Легион -2010».

По данным организаторов, у победителей будет возможность принять участие в финальном этапе от Волгоградской области и побороться за главный приз клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».

Соревнования проходят при поддержке администрации Волгограда. Торжественная церемония открытия пройдет 17 февраля в 11:00, церемония закрытия и награждения – 18 февраля в 15:30.

Место проведения соревнований: каток «Волчок», г. Волгоград, ул. Никитина, 129. ВХОД СВОБОДНЫЙ



