Зима в нынешнем сезоне побила, наверное, все температурные рекорды и даже природа уже, вроде, собралась встречать весну, но не тут-то было. По прогнозу нам, конечно, обещали снег и морозы, но многие не особо то в это верили, а синоптики всё же были правы. И вот вчера, 6 февраля, Волгоград буквально завалило снегом, который продолжался на протяжении всего дня и ночью с 6 на 7 февраля.

Хлопот снег добавил, но и без радости не обошлось. А радость снег принес в первую очередь детворе, да и тем, кому надоела серость. Заснеженный город порадовал ещё и фотографов, которые за вчерашний день, наверное, сделали больше фотографий, чем за всю нынешнюю зиму. Мы тоже в стороне не остались! И теперь делимся с вами красивыми фотографиями заснеженного города.

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