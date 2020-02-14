В регионе продолжаются работы по возведению первого этапа обхода Волгограда. На данный момент уже забито 600 свай, сформировано два ростверка, идет воздвижение опор, отсыпано более 200 тысяч кубометров земли. Уже в текущем году строители приступят к строительству моста через канал. Планируется, что в 2022 году по одной полосе нового моста уже будет ходить грузовой транспорт.

Напомним, что общая протяженность обхода составит 71,4 километра. Строительство ведется в три этапа. В рамках первого этапа, который сейчас ведется, участок объездной дороги протяженностью более 12 километров соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск и городской улицей имени 40 лет ВЛКСМ. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы имени 40 лет ВЛКСМ, вторая — выход на элистинскую трассу, третья (канал через Волго-Донской судоходный канал) будет выходить на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск.



