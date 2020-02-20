«Немного о прекрасном» расскажет документальная выставка, посвящённая юбилеям Волгоградского театра юного зрителя и Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Открытие выставки состоится 28 февраля в Государственном архиве Волгоградской области, начало в 10:00.

В экспозиции будут представлены документальные материалы, которые освещают основные вехи деятельности театра и музея. Вниманию посетителей выставки будут предложены редкие материалы о создании и деятельности выдающихся домов искусства: решения об открытии учреждений, афиши и рецензии на дебютные спектакли и выставки, фотографии спектаклей театра и фоторепродукции картин музея, отчёты о деятельности вышеназванных учреждений культуры, документы о работе с творческой молодёжью города и области.

Выставка подготовлена Государственным архивом Волгоградской области совместно с Волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И. Машкова и Волгоградским театром юного зрителя. Справки по телефону 8(8442)30-99-10.



