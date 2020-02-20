Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького проведет литературный вечер «Поэты улицы Мира», организованный в рамках проекта Музея Машкова «Первая улица Мира».

Литературный вечер «Поэты улицы Мира» пройдёт в контексте популярного библиотечного «Краеведческого четверга». О поэтах и журналистах с улицы Мира расскажут старший научный сотрудник ВМИИ им. И. И. Машкова, кандидат исторических наук, доцент ВолгГТУ, руководитель проекта «Первая улица Мира» Елена Огаркова, журналист и писатель Александр Добрушин, подруга детства Людмилы Щипахиной Людмила Михайловская.

Специальные гости проекта «Первая улица Мира» и «Краеведческого четверга» – члены Союза писателей России Евгений Лукин, Владимир Овчинцев, Юлия Артюхович (Верба), Александр Рувинский и литературная студия при Волгоградском региональном отделении Союза писателей России под руководством Никиты Самохина.

В программе также будут представлены фотоматериалы и книжно-иллюстративная выставка из фондов «Горьковки». Литературный вечер «Поэты улицы Мира» состоится в актовом зале Библиотеки им. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Начало 27 февраля в 18:00.



