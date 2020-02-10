В рамках региональной акции «День влюбленных в книгу» в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоится вечер интеллектуальных свиданий «QUIZ-LOVE».

Во время мероприятия гостям предложат проверить друг друга на интеллектуальную совместимость. Формирование команд произойдет путем традиционной книжной жеребьевки: участникам и участницам случайным образом достанется тот или иной персонаж, относящийся к известным литературным парам. Однако если у Вас уже есть любимый человек, можете с ним составить свою команду.

Игра имеет тематическую направленность: любовь и все с ней связанное. Три тура романтической викторины содержат по 10 увлекательнейших вопросов по истории, литературе и кино, благодаря которым Вы сможете продемонстрировать партнеру свою всестороннюю эрудицию, чувство юмора и нестандартность мышления (и оценить, насколько он обладает этими качествами). Одержит победу только самая интеллектуальная пара. Мы не обещаем, что будет легко, но будет потрясающе интересно!

Кроме того, каждый участник получит возможность стать пользователем Национальной электронной библиотеки (НЭБ), доступ к которой осуществляется в отделе «Электронный читальный зал». Помимо нового романтического знакомства пары-призеры получат памятные призы.

Регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

Мероприятие состоится 13 февраля в 17:00. Справки по тел.: (8442) 33–11–48 (Электронный читальный зал), 8 987 654 20 90 (ведущий библиотекарь Колесникова Нелли Сергеевна)



