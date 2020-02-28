Первый день весны в этом году выпал на последний день Масленичной неделе. Традиционно в этот день пройдут массовые мероприятия посвященные проводам зимы, а ещё сожгут много чучел и одно из них будет ну просто огромным. Где посмотреть, куда пойти и какие же мероприятия предлагают волгоградцам на 1 марта — сейчас мы немножко вам поможем. Основные мероприятия, как обычно, будут проходить в центре города, там же предлагают взглянуть и на сожжение самого большого чучела.

Итак, 1 марта.

С 12:00 до 17:00 в пойме реки Царица, на территории Царицынского парка развернется «Древнерусский городок». Для гостей тут будет работать более 30 интерактивных площадок, большинство из которых будут стилизованны под Древнюю Русь. Ожидается, что организаторы праздника испекут и раздадут гостям более трех тысяч разнообразных блинов, ватрушек, пряников и других традиционных масленичных угощений.

С 13:00 до 17:00 в ЦПКиО гостей ждут на народные гулянья. Тут волгоградцам предлагают посетить выставку народных умельцев, послушать выступление творческих коллективов, принять участие в конкурсах и интерактивных играх. На площадке будут проводиться молодецкие забавы для взрослых и детворы, где настоящие богатыри и юные добры молодцы будут соревноваться и в перетягивании каната, и забавляться с гирями. Также гостей ждет чай с блинами и традиционное сожжение чучела в завершении программы.

С 10:00 до 17:00 Парк «Комсомольский сад» также проведет для гостей праздничную программу, посвященную проводам зимы. В этот день в парке состоится ярмарка мёда, ярмарка мастеров-рукодельников, праздничный концерт, казачья джигитовка, обучение всех желающих приёмам рубки казачьей шашкой и владения казачьей нагайкой, конкурсы, народные забавы, катание на лошадях и спектакль от инклюзивного конного театра «Солнечная долина». А в завершении гостям обещают красочное файер шоу.

С 14:00 до 16:00 ТРЦ «Акварель» приглашает гостей отметить Масленицу в торговом центре. Мероприятия в честь праздника будут проходить на первом этаже торгового центра возле «Ашана» и прикассовой зоне. Гостей ждут яркие скоморохи, весёлые конкурсы, шуточный турнир по метанию импровизированных снежков и ложек в мишени и, конечно, вкуснейшие блины для вас и вашей семьи.

С 14:00 до 18:00 парк «Юбилейный» ждет гостей на праздничную программу. Тут также пройдут и народные забавы и небольшой концерт творческих коллективов.

Кстати, погоду в этот день обещают ясную и безветренную, так что есть отличный повод прогуляться и весело провести время со всей семьей. А да, самое большое чучело будет сожжено в пойме реки Царица в завершении всех праздничных гуляний, будет это примерно с 16:00 до 17:00.



