Обещают, что скучно не будет. В Волгограде планируется проведение сразу двух крупных фестивалей для молодежи уже этим летом. Так, на июнь запланировано проведение финального этапа региональных игр «Таланты на Волге», а 15 августа Волгоград будет принимать крупнейший в России музыкальный фестиваль ParkSeason Fest.

По информации РИАЦ, фестиваль «Таланты на Волге» будет проходить в течение нескольких месяцев. Его главная цель — привлечь как можно больше молодежи со всего региона и дать ей площадку для того, чтобы она могла показать свои таланты и способности.

Фестиваль «Таланты на Волге» станет комплексным соревнованием в области культуры, спорта и искусства среди молодёжных команд. Участниками этих игр станут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Волгоградской области. Фестиваль будет состоять из нескольких этапов. Первый тур — отборочный. С марта по апрель в районах Волгограда и области пройдут кастинги по отбору участников в команды по 13 направлениям: хореография, вокал, музыка, литература, театр, изобразительное искусство, фотография, дизайн, хендмейд, спорт, туризм, журналистика и кино. Следующий этап — подготовительный. Он пройдёт с апреля по май. Участники будут оттачивать мастерство и создавать шоу-программу, которую покажут в дни финального этапа. Фестиваль будет проходить с 26 по 28 июня на территории верхней и нижней террас Центральной набережной. Победители, среди множества других призов, получат билет на грандиозный фестиваль ParkSeason Fest.

А уже 15 августа в Волгограде состоится музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Организаторы планируют сделать три больших сцены. Главная расположится на территории стадиона «Волгоград Арена». Там выступят известные российские и зарубежные рок-группы, — запланировано более 30 живых выступлений. Хедлайнерами уже стали «Мумий Тролль», Guano Apes, Ольга Бузова, Элджей, также свое участие в фестивале подтвердил «Сплин». Имя главного зарубежного хедлайнера пока держится в секрете. В ЦПКиО расположат поп-сцену и сцену молодежной культуры. Для гостей будут организованны партнерские зоны, фудкорт, дизайн-маркет, площадки уличных видов спорта, автограф- и селфи-сессии известных блогеров.

Помимо этого в программе фестиваля запланирован познавательный лекторий, куда пригласят известных спортсменов, писателей, актеров, формат которого сейчас прорабатывается.

Билеты на фестиваль уже можно приобрести на сайте psfest.ru. Билет дает право посетить все сцены и все площадки мероприятия.



