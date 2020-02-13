Ещё один крупный водный объект Волго-Ахтубинской поймы будет приведен в надлежащее состояние. На территории природного парка уже стартовали работы по расчистке русла ерика Кривого. Планируется, что за время работ будет расчищен участок протяженностью десять километров.

Ерик Кривой был включен в перечень первоочередных объектов приоритетного регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология» после тщательного обследования. Во время обследования выяснилось, что русло заилилось, заросло болотной и древесно-кустарниковой растительностью.

Работами будет охвачена площадь порядка 20 гектаров; из русла извлекут более 100 тысяч кубометров донных отложений мусора и сухостоя. Восстановление проточности ерика поможет вернуть утраченное биоразнообразие, наладить транзитный пропуск воды в нижележащие озера Волго-Ахтубинской поймы, решить вопрос с обеспечением водой более 1700 жителей трех поселков Среднеахтубинского района — Куйбышева, Первомайского и Максима Горького.



