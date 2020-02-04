В текущем году планируется, что в микрорайоне «Родниковая долина» Советского района построят две дороги, общей протяженностью свыше 1,2 километра, а также возведут новые линии наружного освещения. Дороги будут построены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным комитета строительства Волгоградской области, в регионе уже объявили аукцион на определение подрядной организации на проведения работ. В активно растущем жилом микрорайоне «Родниковая долина», где уже заселены 75 новостроек, работают новая школа-тысячник, два детских сада и строится еще один на 245 мест, возведут сразу две дороги.

Согласно проекту, на улице Родниковой сделают 657-метровый участок четырехполосной автомагистрали, установят 76 светодиодных светильников, остановочные павильоны, обустроят тротуары и велодорожку, смонтируют ливневую канализацию. Также будет построен двухполосный 607-метровый местный проезд в границах улиц Добрушина и Тюленева. Ввод объектов запланирован до конца 2020 года.



