«Концессии теплоснабжения» продолжаются работу по выявлению и пресечению случаев воровства тепловой энергии. Для этого в ближайшие дни будет подкрашен теплоноситель, поступающий в систему отопления жилых домов и зданий прочих потребителей, расположенных в поселках Веселая балка и Саши Чекалина. С помощью безвредного для здоровья красителя «Концессии теплоснабжения» смогут выявить потребителей, которые незаконно используют тепловую энергию.

Каждый отопительный сезон в поселках Веселая балка и Саши Чекалина фиксируются массовые случаи воровства тепловой энергии. В поселках не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение, то есть для получения горячей воды добропорядочные абоненты используют водонагреватели: колонки или бойлеры. Однако некоторые собственники ищут более простые, пускай и незаконные способы: делают врезки в комнатные батареи, сливают циркулирующий теплоноситель и используют его для мытья посуды, уборки и других бытовых нужд.

Производственная вода, циркулирующая в закрытой системе отопления, в радиаторах, по химическому составу не предназначена для использования в бытовых целях. Врезки в батареи чреваты проблемами в работе всей системы отопления зданий и как следствие сбоями в подаче тепла. За самовольное подключение и использование тепловой энергии физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей.

Для выявления и пресечения незаконного потребления тепловой энергии используется безвредный для здоровья краситель «Уранин А». С его помощью вода в системе отопления окрашивается в зеленый цвет. Безопасность использования данной технологии подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области. Применение красителя также позволяет более оперативно выявлять повреждения на старых сетях, отвечающих именно за подачу тепла.

Способ обнаружения врезок в инженерных коммуникациях с помощью безвредного красителя давно и весьма успешно зарекомендовал себя во многих городах страны. С его помощью в прошлые отопительные сезоны «Концессиям теплоснабжения» уже удалось пресечь воровство коммунального ресурса в поселках Веселая балка и Саши Чекалина в Кировском районе, а еще в поселках Соляной и Верхняя Судоверфь Красноармейского района.

В домах Кировского района с системой централизованного ГВС никаких изменений с цветом горячей воды не произойдет.



