Провожать зиму в этом году будут с особым размахом, для этого на площадке праздника будут обустроены более 30 интерактивных игровых зон. Праздник проводов русской зимы «Широкая Масленица» состоится 1 марта в Царицынском парке в пойме реки Царица. Основной темой гуляний станет «Древне-русский городок», большинство площадок будут стилизованны под Древнюю Русь. Ожидается, что организаторы праздника испекут и раздадут гостям более трех тысяч разнообразных блинов, ватрушек, пряников и других традиционных масленичных угощений.

«Двор богатырей» — так называется игровая тематическая территория, где мужчины смогут померяться силой и ловкостью в традиционных масленичных забавах. На «Улице-красе» выставят лучшие образцы городского конкурса масленичных кукол. Здесь тоже есть оригинальное решение — в этом году каждая кукла будет иметь прорисованное лицо. Одной из ярких страниц праздника станет работа интерактивной площадки со старинными казачьими забавами. Гости также смогут посетить фотозону и де сделать памятные снимки на фоне трехметрового самовара. Попробовать традиционное масленичное угощение – блины – можно будет практически на всех интерактивных зонах. Предприниматели Волгограда сразятся между собой в городском конкурсе «Царицынские блины», после чего организаторы раздадут лакомство всем гостям праздника.

Также волгоградцев ждет большая праздничная шоу-программа с масленичными театрализованными интермедиями. Кульминацией праздника станет сожжение большого чучела Масленицы. Ее высота составит 14,5 метра, а размах рук – 8,5 метра. Для сравнения – в прошлом году в пойме Царицы сожгли 13-метровое чучело Масленицы. Для основания чучела работники используют 4 квадратных метра деревянного бруса. Фигура будет состоять из двух частей – основания и верхней части «туловища», внутри ее заполнят соломой и хвойными деревьями. Для прощания с зимой используют и новогодние деревья – 200 елей собрали с улиц города и с елочных базаров. Одежду и традиционный русский кокошник для фигуры Масленицы также изготовят на муниципальном предприятии, на этой уйдет 700 квадратных метров ткани.



