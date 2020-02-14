В рамках лекториума «Территория мысли» Волгоградская областная детская художественная галерея проведет сразу несколько интересных мероприятия, которые будут проходить 22 февраля. В этот день для гостей проведут лекцию и концерт.

Как сообщают организаторы, в 17:00 начнется лекция «Бесчувственные романтики: эстетика и этика поколения Z», которую проведет профессор, доктор философских наук Андрей Макаров. Лектор расскажет о поколении Z – тех, кому до 25 лет и кто сформировался как первое цифровое поколение.

После состоится концерт, в рамках которого выступит волгоградский поэт и музыкант Денис Фалеев. Он стремится делать музыку, которую слушают не пару раз, а переслушивают снова и снова. Наиболее подходящее обозначение для того, что он делает, – клубная поэзия.

Вход на мероприятие 100 рублей. Волгоградская областная детская художественная галерея находится по адресу: ул. Советская 26, вход со двора. Справки по телефону 8-960-883-97-82.



