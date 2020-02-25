23 февраля был дан старт Всероссийскому конкурсу детских рисунков «Лес — наш главный интерес», участниками которого могут стать дети от 7 до 16 лет. Конкурс проводится в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в целях укрепления экологического и патриотического самосознания подрастающего поколения объявляем Всероссийский конкурс детских рисунков.

Конкурс проводится с 23 февраля по 1 июня 2020 года в 2 этапа. Региональный этап: рисунки для участия в конкурсе принимаются с 23 февраля по 10 апреля 2020 года. Оглашение результатов 8 мая 2020 года. Всероссийский этап: участвуют победители регионального этапа. Оглашение результатов 01 июня 2020 года.

Критерии оценки конкурсных рисунков:

1. Соответствие тематике Конкурса;

2. Оригинальность рисунка, новизна идеи, наличие авторских находок и решений;

3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, аккуратность и мастерство автора).

Конкурс проводится в номинациях:

1. Лучший рисунок в возрастной группе 7-8 лет;

2. Лучший рисунок в возрастной группе 9-10 лет;

3. Лучший рисунок в возрастной группе 11-12 лет;

4. Лучший рисунок в возрастной группе 13-16 лет;

Конкурсные работы можно отправить почтой или личной доставкой по адресу: 400062 г.Волгоград, пр. Университетский, 97, филиал ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Волгоградской области».

Победители регионального этапа конкурса награждаются дипломами «Центра защиты леса Волгоградской области» и поощрительными призами.

Победители Всероссийского конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами ФБУ «Рослесозащита». С положением можно ознакомится по ссылке.



