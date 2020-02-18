Волгоградцев приглашают на общественные обсуждения проекта планировки и межевания дендрария в Советском районе, который был разработан совместно администрацией Волгограда и Федеральным Научным Центром Агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской Академии Наук. В случае одобрения проекта общественностью заброшенная территория с сухостоем и хаотично произрастающей степной растительностью, не получавшая развитие несколько десятилетий, будет возрождена. На ее месте появится новая парковая зона с тематическими участками, прогулочными аллеями, оранжереей и фонтанами со свободным доступом для горожан.

Согласно проекту, предложенному ФНЦ агроэкологии РАН, участок площадью почти 28 га поделен на три зоны: административную, экспозиционную и научно-экспериментальную с семенными участками, теплицами, питомником и выставкой научных растений. Экспозиционная часть дендрария состоит из демонстрационных площадок, в том числе площадки лиан и живых изгородей, парка декоративных деревьев и кустарников и прогулочной аллеи. Проектом предусматривается обеспечение всей территории необходимыми коммунальными сетями, включая водопровод, дождевую канализацию и электроснабжение, линиями наружного освещения. Для очистки дождевых стоков запланирована установка локальных очистных сооружений.

Мероприятия по созданию парка пройдут поэтапно после одобрения проекта волгоградцами. Так, на первом этапе будет выполнено зонирование территории с ее тематическим озеленением, а также размещение трех павильонов входных групп. На последующих этапах рабочие построят административный блок и оранжерею, проведут дальнейшее благоустройство.

Ознакомиться с проектом можно в департаменте по градостроительству и архитектуре с 15 февраля по 16 марта 2020 г. с 10:00 до 12:00 в рабочие дни по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а. Там же будут проходить и общественные обсуждения. Все предложения, озвученные волгоградцами во время публичных слушаний, будут учтены при подготовке заключения. В случае одобрения жителями города проекта ФНЦ агроэкологии РАН сможет приступить к разработке рабочей и проектной документации.



