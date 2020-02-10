В ближайшую пятницу студенческий киноклуб ВГИИКа «Альтернатива» приглашает ценителей итальянского кино на просмотр короткометражных фильмов. Зрителям будет представлен альманах «Italian best shorts 3: Итальянские фантазии».

Альманах «Italian best shorts 3: Итальянские фантазии» объединяет такие фильмы, как «Держись за меня» (фильм-участник 75 Венецианского кинофестиваля Sugarlove), «Там, где встречаются и сливаются воды» (лучший короткометражный фильм кинофестивалей Maremetraggio и Visioni Italiane), «Туча» (самый премированный итальянский короткий метр последних лет), «Сахарная любовь» (участник 75 Венецианского кинофестиваля) «Похититель специй», «Аллилуйя», «Как с Луны свалился».

Показ фильмов состоится 14 февраля на территории креативного пространства «Икра», начало в 19:00.



