Уже в эту субботу Волгоградский региональный ботанический сад приглашает на выставку первоцветов, которая будет проходить в оранжерее города Волжского (г.Волжский, ул. Набережная, 2Л, оранжерея).

Во время выставки посетители увидят всю палитру весенних красок и почувствуют дурманящий аромат весенних цветов. Входной билет 100 руб., запись не требуется!

Тайминг мероприятий 15 февраля:

9:00 Начало работы выставки первоцветов;

11:00-13:00 Лекторий «Фикусы и лимоны: особенности размножения и агротехники» (2 этаж);

9:00-16:00 Экскурсии, консультации и прогулки, работа фотозон (оранжерея ботанического сада).

Также работает магазин комнатных растений. Выставка продолжит свою работу целую неделю.



