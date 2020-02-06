В середине февраля в Волгоградском областном ботаническом саду состоится праздник первоцветов. Специалисты ботанического сада уже начали подготовку к этому мероприятию. Благодаря необычайно теплой зиме многие растения уже проснулись от зимнего покоя раньше обычного, и потому гостей праздника ждет настоящее буйство красок и ароматов.

По уже сложившейся традиции праздник первоцветов ботанический сад проводит на площадке оранжереи, расположенной в Волжском, в середине февраля. В этом году он пройдет в субботу, 15 февраля. Двери оранжереи будут открыты для посетителей с 9:00 до 16:00.

Специально для выставки сотрудники ботанического сада вырастили рекордное количество первоцветов. Оранжерею украсят 28 тысяч тюльпанов 30-ти самых разнообразных сортов, более 4 тысяч примул, представленные 40-ка сортами нарциссы, а также гиацинты, фрезии и крокусы.

В этом году экспозиция развернется в одном из самых красивых и посещаемых уголков сада – теплице, в которой представлена коллекция экзотических растений тропиков и субтропиков. Сегодня специалисты сада занимаются созданием ярких фотозон, где посетители сада смогут запечатлеть себя на фоне сказочных цветочных декораций.

Параллельно с выставкой для гостей будет организован семинар, на котором сотрудники учреждения расскажут о правилах выращивания фикусов и лимонов. Кроме того, специалисты проведут консультации по уходу за комнатными растениями.

Записаться на экскурсию или семинар можно по телефонам в Волжском: 8(8443)41-60-11, 41-60-12.



