Оператор предложил безлимитные мессенджеры и неограниченные звонки близким практически по всей стране

Билайн разработал новую линейку тарифных планов «Близкие люди», позволяющую объединить все сим-карты семьи или близких людей в одном тарифе. Для жителей Волгоградской области новая линейка включает 5 новых тарифов с абонентской платой от 400 до 1500 рублей. Наполнение тарифов зависит от выбранного пакета. При этом, чем старше тариф, тем больший объём услуг входит в абонентскую плату (например, при подключении тарифа “Близкие люди-3”, клиент получает в подарок домашний интернет и Билайн-ТВ).

Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн Ирина Лебедева отметила, что новые тарифы подходят всем, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми:

— Чем больше людей подключено к одному к тарифу, тем дешевле будет стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением также стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для наших клиентов действует единая цена на все звонки по всей стране.

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков.

Кроме того, Билайн обнуляет интернет-трафик на различные мессенджеры, ведь порядка 60% трафика клиентов семейных тарифов приходится именно на них. В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» не тарифицируются текстовые и аудио сообщения, голосовые и видео звонки в мессенджерах, а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше интернет будет безлимитным.

Также появилась возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России. Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера Билайн, выбранные в качестве любимого номера, безлимитны и бесплатны.

Новая линейка подходит для управления всем парком устройств клиентов, включая умные девайсы – единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн».

Оператор подготовил сеть к повышенным нагрузкам на фоне роста потребления мобильного интернета. В Волгоградской области с декабря 2018 по декабрь 2019 года сеть 4G Билайн увеличилась на 33%, а 4G-трафик вырос за год на 66%. В среднем житель региона ежемесячно потребляет 9,6 ГБ.



