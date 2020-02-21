Билайн продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных: за последние 2 года в регионах России было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все время существования компании.

В Волгоградской области Билайн с 2017 по 2019 годы увеличил сеть 4G в 2,4 раза, предоставив клиентам возможность больше использовать мобильный интернет и заранее подготовил техническую инфраструктуру к очередному витку роста трафика.



В 2019 году трафик в сети 4G в Волгоградской области вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, а нагрузка на сеть 4G за два года увеличилась в 5 раз. Абонент Билайн в регионе в среднем за месяц использовал 9, 6 ГБ, и это на треть больше, чем в 2018-м.

Олег Клянчин, территориальный управляющий Волгоградского кластера ПАО «ВымпелКом»:

«В марте в Волгоградской области стартует масштабный проект модернизации сети. В 2020 году мы планируем инвестировать в инфраструктуру региона больше, чем за последние два года, делая упор на развитии сети 4G. С каждым годом наши клиенты все больше пользуются мобильным интернетом. Для них в феврале мы предложили новые тарифы для семейного потребления «Близкие люди», помогая поддерживать связь с родными и при этом экономить бюджет».

Стратегия развития сети Билайн синхронизирована с общемировыми трендами. По данным исследования We Are Social и Hootsuite, в 2019 году в более половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов. Эта доля постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых показателей. В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом выхода в сеть для большинства пользователей. По данным Роскомнадзора, в 2019 году, Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов.



