Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов среди крупных компаний. Рейтинг составил сервис Хабр Карьера — портал о карьере для специалистов в разработке, дизайне, менеджменте, веб-аналитике и других IT-специальностях, который объединяет работодателей и соискателей. Билайн стал лидером по результатам голосования, в котором приняло участие почти 9 000 человек. Выбор лучшей компании проводился по 12 критериям: интересные задачи, современные технологии, адекватная зарплата, социальный пакет, комфортные условия труда, профессиональный рост и другие.

Создание и развитие различных цифровых инструментов, улучшающих клиентские сервисы, занимает одно из ключевых мест в стратегии развития компании. Билайн использует технологии искусственного интеллекта для решения широкого круга задач, начиная от таргетирования рекламы и заканчивая созданием нейросети для поиска пропавших людей отрядом «Лиза Алерт». Мобильное приложение «Мой Билайн» (12+), созданное сотрудниками компании, стало центром клиентской экосистемы и неоднократно признавалось лучшим приложением для iOS среди мобильных операторов*. Аналитика Big Data увеличивает эффективность бизнеса и процессов, например помогает открывать магазины в местах с большим потоком клиентов.

Вместе с амбициозными и актуальными задачами, компания предоставляет своим сотрудникам условия для комфортной работы, профессионального развития и поддержания баланса между работой и жизнью. Билайн стал одним из первых в России среди телеком-операторов, кто внедрил систему удаленной работы BeeFREE для штатных сотрудников. Возможность работать несколько дней вне стен офиса помогает сотрудникам гибко планировать свой график и самостоятельно выбирать место, откуда им удобнее решать рабочие задачи. По внутренним данным, для 76% работников BeeFREE стал ключевым преимуществом при выборе Билайн как работодателя.

В развитии профессиональных компетенций сотрудникам помогает корпоративный университет Билайн, предоставляющий такие инструменты, как электронные книги и курсы, лекции приглашенных спикеров, коуч-сессии от директоров и руководителей и многие другие. Эти форматы развивают необходимые компетенции сотрудников в разных областях: от эмоционального интеллекта до интернета вещей и блокчейн.

Годом ранее Билайн занял первое место** в рейтинге лучших телеком-работодателей по версии портала Head Hunter. Рейтинг отражал совокупную оценку соискателей, сотрудников компаний и экспертную оценку эффективности работы HR-департаментов компаний профессиональным сообществом.

* https://moskva.beeline.ru/about/press-center-new/press-releases/details/1482734/

** https://moskva.beeline.ru/about/press-center-new/press-releases/details/1441200/



