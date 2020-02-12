Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких — скидки 50% на смартфоны Samsung. Скидка действует при условии покупки в комплекте с аксессуарами и тарифом из новой линейки «Близкие люди», участвующим в акции.

В продаже доступны сразу несколько подарочных комплектов со смартфонами Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50. При этом аксессуары к понравившемуся устройству покупатель может выбрать самостоятельно из более чем тысячи вариантов, участвующих в акции.

Приобретая комплект, покупатель по цене смартфона получает не только само устройство, но и дополнительно аксессуары и предоплаченные на полгода или 9 месяц услуги связи в зависимости от региона. Для посетителей магазинов в составе комплекта доступен тариф «Близкие люди 3» на полгода.

Приобрести комплект можно, оплатив покупку полностью, или же в кредит без переплат.

Акция проходит в интернет-магазине и собственных офисах продаж Билайн в период с 6 февраля 2020 года до 15 марта 2020 года.

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

Акция действует в собственных офисах продаж и интернет-магазине Билайн с 06.02.2020 по 15.03.2020 на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь, отдельно от других акций. Скидка 50% предоставляется на смартфон Samsung Galaxy, при его покупке в комплекте с пакетом связи «Близкие люди 2», «Близкие люди 3», на 9/6 (в зависимости от региона) мес. и аксессуарами. Цены с НДС. Количество и перечень оборудования, участвующего в акции, ограничены. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru. РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об ограничениях и условиях акции — на beeline.ru.



