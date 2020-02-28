Исследовательский проект Билайн.Аналитика составил рейтинг самых ожидаемых подарков на 23 февраля и 8 марта. В преддверии праздников перед россиянами встает извечный вопрос: «Что подарить?». Чтобы выяснить, какие подарки действительно желанны, исследовательский проект Билайн.Аналитика опросил более 1600 мужчин и женщин в 80 городах России.

Ключевые факторы:

· 45% женщин охотно говорят о своих пожеланиях, а 77% мужчин, наоборот, дают возможность придумать подарок самостоятельно

· И мужчины, и женщины будут рады новому смартфону в подарок

· В среднем россияне готовы потратить на подарок от 1 000 до 10 000 рублей

НАМЕКИ vs КОНКРЕТИКА

Разница между мужчинами и женщинами стала очевидна исследователям Билайн.Аналитика сразу – на стадии изучения подготовки к праздникам.

Порядка 45% опрошенных женщин не скрывают от своей второй половины пожелания по подарку. Они заранее определили себе цель – получить конкретный подарок – и не стесняются сказать об этом напрямую, даже составляют списки желаемого. А тех, кто предпочитает ограничиваться намеками или подсказками, оказалось всего 8% женщин.

В то же время, 77% опрошенных мужчин не считают необходимым хотя бы намекнуть о своих предпочтениях, давая возможность близким проявить свою креативность и не ограничивая тем самым свободу выбора. При этом каждый пятый мужчина все же озвучивает, что он хочет получить в качестве подарка.

СМАРТФОН ОСТАЕТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖЕЛАННЫМ

В качестве подарка на 8 марта порядка 18% женщин ожидают получить цветы, 12% – новый набор косметики или духи, а 9% из опрошенных к первым двум категориям также добавляют ювелирные украшения. Соответственно, для женщин стало важно получить не только именно тот подарок, о котором они мечтают, но и все соответствующие атрибуты праздника в дополнение. Принцип «чем больше подарков, тем лучше» работает в любом возрасте.

В топ-5 наиболее востребованных подарков входят смартфоны. Около 5% женщин выделили в качестве главного подарка именно его. Примечательно, что это пожелание приходится на возрастную категорию до 30 лет – их доля в 2 раза выше, чем женщин других возрастов. При этом женщины более старшего возраста смартфонам все же предпочитают букеты цветов.

Подавляющее большинство мужчин не имеют каких-либо конкретных предпочтений по подаркам – таких среди опрошенного количества оказалось порядка 60%. А 8% мужчин вообще не хотят никаких подарков на 23 февраля, отстаивая свою позицию. Тем не менее, сильная половина человечества в ходе опроса все же выделила 2 категории из числа подарков, которые они с удовольствием получили бы в День защитника Отечества. 5% ответивших предпочли бы смартфон, 5% – парфюмерию. Но на праздник все же чаще получают в подарок классический набор – носки, бритвенные принадлежности и т.д.

Согласно исследованию Билайн.Аналитика, смартфон остается по-прежнему желанным подарком как для мужчин, так и для женщин. При этом большинство опрошенных отдает предпочтение устройствам Samsung.

Чтобы сделать процесс выбора подарка для любимого человека легким, Билайн создал сразу несколько вариантов подарков. Так, в собственных офисах Билайн можно приобрести смартфоны Samsung со скидкой 50% в комплекте с аксессуарами и тарифом из новой линейки «Близкие люди», участвующим в указанной акции.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЦВЕТЫ

Несмотря на то, что традиционно в Международный женский день дарят мимозы и тюльпаны, любимыми цветами российских женщин остаются розы. Именно розы выделили 57,1% опрошенных Билайн.Аналитика женщин. Далее по популярности следуют хризантемы (19%), тюльпаны (18%), ромашки (14%) и лилии (12%).

Как правило, мужчины знают какие цветы предпочитают их половинки, что подтверждается практически точным совпадением с ответами женской аудитории. Так, 59% мужчин покупают розы, 10% — тюльпаны, 9% — хризантемы, 6% — ромашки, 6% — лилии. Однако в ходе опроса исследователи выявили, что в целом мужчины указывают минимальное количество разновидностей цветов, в то время как женщины легко озвучивают несколько названий.

МАСТЕРА ПОДГОТОВКИ И БЮДЖЕТА

В ходе исследования также выявился интересный тренд: разница между теми, кто покупает подарки заранее, и теми, кто делает это в последний момент, не столь значительна – 47,5% против 52,5% соответственно. При этом женщины предпочитают делать покупки к 23 февраля заранее (63%), в то время как доля мужчин, склонных к планированию, почти в 2 раза ниже (32%).

Несмотря на желание получить дорогостоящие подарки, далеко не все опрошенные готовы сами тратить больше. Так, распределение по размеру комфортной суммы, которую они готовы потратить на подарок, получилось неожиданным. В ходе исследования выяснилось, что 88% готовы потратить более 1000 рублей, 63% — более 3000 рублей, 36% — более 5000 рублей. И только 16% с легкостью могут расстаться с суммой более 10000 рублей, чтобы удивить свою вторую половину.



