Волгоградцев приглашают на вечер памяти, где вспомнят о братстве воинов различных национальностей. Мероприятие будет проходить 20 февраля в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького. Встреча-презентация «Победа – одна на всех: боевое братство воинов разных национальностей» будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Во время мероприятия представители национальных объединений расскажут о героическом подвиге воинов-защитников, Также тут можно будет ознакомиться с материалами и документами из архивов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и личных коллекций участников, повествующие о человеческих судьбах сквозь призму войны, прозвучат авторские песни и стихи военной тематики.

Встреча состоится 20 февраля в актовом зале на 4 этаже. Вход свободный. Начало в 15:00. Справки по телефону 8(8442)33-11-50.