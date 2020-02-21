Жителей региона приглашают принять участие в акции «Поэзия подвига, подвиг поэзии», которая проводится в рамках празднования 75-летия Великой Победы Волгоградской областной библиотекой для молодёжи. Акция проходит в социальных сетях до 9 мая 2020 года.

Участниками акции могут стать все желающие: для этого нужно в период проведения акции опубликовать на своей странице в социальной сети (ВКонтакте, Инстаграм и др.) на выбор видеоролик (прочитать на камеру стихотворение или исполнить песню, посвященную Великой Отечественной войне), текст стихотворения, посвященного Великой Отечественной войне (сопроводив его подходящей фотоиллюстрацией) или тематический пост, посвящённый жизни и творчеству поэтов-фронтовиков. Публикации в рамках акции сопровождаются хештегами #АкцияПоэзияПодвига и #АкцияПодвигПоэзии. Количество постов от одного участника не ограничено.

К акции уже присоединились многие библиотеки России. Активное участие в акции принимают библиотеки Белгородской, Владимирской, Вологодской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Свердловской, Тульской, Ульяновской областей, библиотеки Пермского края, Республики Карелия, Республики Башкортостан, Республики Мордовия и других регионов.

Справки по телефону 8(8442)94-45-44.



