В регионе уже начались подготовительные работы к яровому севу. Глава региона поставил задачи по обеспечению аграриев необходимым запасом материально-технических средств, ГСМ и семян. Помимо этого, должна быть подготовлена сельхозтехника и наличие в полном объеме финансовых средств.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, в этом году объем выплат несвязанной погектарной поддержки для региона был увеличен почти на 20% — до 903 миллионов рублей. Дополнительные меры поддержки приняты для малых растениеводческих предприятий. Также сохранена погектарная поддержка для средних и крупных предприятий — с обязательством увеличения объема производства. Первый транш компенсирующей поддержки аграрии должны получить до 1 марта текущего года. Второй транш, а также средства стимулирующей поддержки — до 20 апреля.

Также планируется, обеспечение сельхозпроизводителей сортовыми семенами, для повышения урожайности и качества будущей сельхозпродукции, и продолжение обновления парка сельхозтехники.

Напомним, план ярового сева Волгоградской области составляет 1,5 миллиона гектаров. С учетом озимых общая площадь превысит три миллиона гектаров, что соответствует уровню прошлого года.

На сегодняшний день погодные условия в целом складываются благоприятно: по оперативным данным, состояние 98% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное.



