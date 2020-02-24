В связи с тем, что 24 февраля будет выходным днём пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня.

Ка сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, помимо этого на 24 февраля назначаются дополнительные пригородные поезда из Петров Вала до станций Качалино, Ильмень и обратно:

— № 6806 Петров Вал – Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 14:52, прибытие на конечную ст. Качалино в 17:02;

— № 6809 Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 8:30, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 10:43;

— № 6525 Петров Вал – Ильмень. Отправление со ст. Петров Вал в 8:12, прибытие на конечную ст. Ильмень в 10:22;

— № 6526 Ильмень – Петров Вал. Отправление со ст. Ильмень в 12:14, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 14:20.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.



