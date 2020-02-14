1 марта в пойме реки Царица пройдут мероприятия, посвященные проводам русской зимы «Широкая Масленица». Для развлечения жителей и гостей города будет работать более 30 интерактивных игровых зон. А кульминацией праздника станет сожжение большого чучела Масленицы. Сейчас чучело уже почти готово к празднованию.

В этом году чучело будет выше прошлогоднего, общая высота составит 14,5 метра, а размах рук – 8,5 метра. Для сравнения – в прошлом году в пойме Царицы сожгли 13-метровое чучело Масленицы. Для основания чучела работники использовали 4 квадратных метра деревянного бруса. Фигура состоит из двух частей – основания и верхней части «туловища», внутри ее наполнили соломой и хвойными деревьями. Для прощания с зимой используют и новогодние деревья – 200 елей собрали с улиц города и с елочных базаров. Чучело пойти готово, осталось его приодеть, на этой уйдет 700 квадратных метров ткани. Одежду и традиционный русский кокошник для фигуры Масленицы изготовят на муниципальном предприятии.



