На сегодняшний день уровень заболеваемости всего населения региона острыми респираторными заболеваниями находится на 33% ниже эпидемического порога. Заболеваемость детей в возрасте 0-2 года – ниже на 48%, 3-6 лет – ниже на 29%, 7-14 лет – ниже на 7%, детей от 15 лет и старше – ниже на 47%.

По данным Управления Роспотребнадзора в Волгоградской области, на прошедшей 6 неделе 2020 с целью сдерживания распространения заболеваний применялась мера по разобщению детей в образовательных организациях.

Учебный процесс был приостановлен полностью в 13 школах (1,8% от общего количества школ) в: Волгограде в 2 школах (Тракторозаводской и Советский районы), в Дубовском и Иловлинском районах — по 2 школы, в Светлоярском – 4 школы, в г.Михайловка, Урюпинском, Городищенском, Старополтавском районах – по 1 школе. Частично была приостановлена учеба для учащихся 244 классов в 62 школах области и в одной группе детского сада (Светлоярский район).



