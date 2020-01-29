В преддверии празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве в Дзержинском районе Волгограда пройдет информационная акция «Солдатский привал». Во время акции волонтеры поздравят ветеранов с праздником, вручат поздравительные открытки и фронтовые письма.

Акция будет проходить с 10:00 до 11:00 31 января 2020 года в сквере по улице Хорошева у памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову волонтерами муниципального учреждения «Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда». Молодое поколение города-героя напомнит жителям района об исторических событиях победного февраля 1943 года и о доблести, мужестве и чести советского солдата.