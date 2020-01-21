В Волгоградском планетарии запустили новую систему полнокупольной мультиформатной проекции, которая позволит показывать фильмы в качестве 5К. В новом формате зрители могут увидеть шесть научно-популярных картин.

Мультиформатная система включает 12 лазерных проекционных модулей, два видеосервера, специальное программное обеспечение для показа фильмов и лекций качества 5К. Цифровые установки создают виртуальную реальность с эффектом полного погружения в видеопространство. Демонстрируемое изображение проецируется сразу на весь купол диаметром 25 метров.

Теперь волгоградцы и гости нашего региона могут увидеть в новом формате научно-популярные фильмы продолжительностью 25-30 минут: «Солнце: звезда нашей жизни», «Призрак Вселенной: в поисках темной материи», «Археоастрономия Мексики», «Два стеклышка: удивительный телескоп», «IBEX. В поисках края солнечной системы», «Разноцветная Вселенная».