Уже не первый год подряд в Волгограде проходят военно-исторические реконструкции «Пленение штаба Ф. Паулюса» и «Немецкий госпиталь в подвале универмага», рассказывающие зрителям о событиях минувших дней. Те, кто ранее уже бывал на данных реконструкциях своими глазами смогли увидеть как проходило пленение фельдмаршала Паулюса и работу немецкого госпиталя.

И вот 31 января в музее «Память» пройдут мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы советских войск в Сталинградской битве. В этот день в музее проведут две военно-исторические реконструкции.

Военно-историческая реконструкция «Пленение штаба Ф. Паулюса» расскажет зрителям о том, как был взят в плен немецкий командир. Из истории: «Утром 31 января 1943 года немецкий военачальник (с 1943 года — генерал-фельдмаршал) и командующий 6-й армией — Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс через офицеров штаба передал советским войскам просьбу о сдаче в плен. После дополнительных переговоров с прибывшими начальником штаба 64-й армии генерал-майором И. А. Ласкиным и двумя офицерами, Паулюс к 12 часам 31 января 1943 года был доставлен в Бекетовку, где его встретил командующий 64-й армией генерал-лейтенант М. С. Шумилов. В тот же день Паулюс был допрошен. В мемуарах адъютанта Паулюса В. Адама указывается, что при знакомстве Шумилов назвал пленного командующего «фон Паулюсом», на что последний указал, что не является дворянином.»

После чего пришедшие увидят работу немецкого госпиталя, где санитарки выполняют свои обязанности и оказывают медицинскую помощь раненым солдатам.

Для удобства будет проведено несколько сеансов: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Также пришедшие смогут увидеть выступление детско-юношеского ансамбля «Ассорти».