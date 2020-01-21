Волгоградская областная библиотека им. М. Горького открыла регистрацию команда на участие в «Книжной битве 2020», проект библиотеки, призванный дать читателям дополнительный стимул для чтения художественной литературы самых разных жанров. Это интеллектуальный батл для тех, кто любит читать, умеет работать в команде и обладает соревновательным духом.

Во время «битвы» участникам будет дан список из пяти книг, который уже составлен. Их необходимо будет прочитать, а затем дать ответы на поставленные вопросы. В библиотеке составили список из пяти книг, которые необходимо прочитать. В ходе битвы участникам будут предложены вопросы по каждой из них. Ознакомиться со списком книг можно в прикрепленном файле по ссылке.

Для участия в битве надо собрать команду не менее 5 человек, придумать ей название и выбрать капитана. Все члены команды должны быть старше 14 лет. Регистрация команд участников «Книжной битвы» проходит до 29 февраля 2020 года – заявку на участие необходимо направить на адрес [email protected] с темой «Книжная битва 2020: регистрация команды».

«Книжная битва» состоится в марте 2020 года в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького. Точная дата и время будут объявлены позже. Справки по телефону 8(8442)33-11-50.