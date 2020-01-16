На этой неделе волгоградцев приглашают на показы французского кино, которые будут проходить с 17 по 19 января в Волгоградском государственном институте искусств и культуры в рамках фестиваля «MyFrenchFilmFestival». Зрители увидят 6 полнометражных и 6 короткометражных картин.

«MyFrenchFilmFestival» — это новая концепция, целью которой является продвижение молодого поколения французских кинематографистов, позволяющая пользователям интернета во всем мире разделить свою любовь к французскому кино», – рассказала руководитель студенческого киноклуба «Альтернатива», доцент ВГИИКа Галина Жданкина.

Программу откроет кинокартина Эрвана Ле Дюка «Жизненная необходимость», повествующая о том, как сильно меняется жизнь человека при знакомстве с полной его противоположностью. Также в программе «Джессика» (Каролин Поджи, Жонатан Винель), «Побег из Ракки» (Эммануэль Амон), «Хищники» (Венсан Мэриетт), «На краю света» (Гийом Никлу), «Пока не поздно» (Себастьян Марнье) и несколько короткометражных лент.

Показы будут проходить по адресу: ул. Ковровская, 4, театральный зал. Вход свободный.