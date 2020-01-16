На этой неделе волгоградцев приглашают на показы французского кино, которые будут проходить с 17 по 19 января в Волгоградском государственном институте искусств и культуры в рамках фестиваля «MyFrenchFilmFestival». Зрители увидят 6 полнометражных и 6 короткометражных картин.

«MyFrenchFilmFestival» — это новая концепция, целью которой является продвижение молодого поколения французских кинематографистов, позволяющая пользователям интернета во всем мире разделить свою любовь к французскому кино», – рассказала руководитель студенческого киноклуба «Альтернатива», доцент ВГИИКа Галина Жданкина.

Программу откроет кинокартина Эрвана Ле Дюка «Жизненная необходимость», повествующая о том, как сильно меняется жизнь человека при знакомстве с полной его противоположностью. Также в программе «Джессика» (Каролин Поджи, Жонатан Винель), «Побег из Ракки» (Эммануэль Амон), «Хищники» (Венсан Мэриетт), «На краю света» (Гийом Никлу), «Пока не поздно» (Себастьян Марнье) и несколько короткометражных лент.

Показы будут проходить по адресу: ул. Ковровская, 4, театральный зал. Вход свободный.

Волгоградцев приглашают посмотреть французское кино Культура

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В интерактивном музее «Россия — Моя история» стартовал Фестиваль уличного кино
  2. В Волгограде пройдет VI Международный кинофорум фильмов о войне «Сталинградская сирень»
  3. Итальянцы в России: в Волгограде пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль