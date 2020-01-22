Желающих приглашают в Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова на творческую встречу с известным скульптором заслуженным художником России Сергеем Щербаковым. Мероприятие пройдёт в экспозиционном зале, где до 3 марта 2020 экспонируется его юбилейная персональная выставка «В поисках мысли».

На творческой встрече будет возможность узнать у самого мастера, как он создаёт свои произведения, о технологии работы, о самых его любимых и интересных скульптурных произведениях, а также о проектах – как ближайших, так и на перспективу. Участники мероприятия смогут задать интересующие вопросы скульптору, взять автограф и посмотреть выставку выдающегося мастера Волгоградской области.

Встреча состоится 25 января в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова по адресу пр. Ленина, 21. Справки по телефону 8(8442)38-24-44.