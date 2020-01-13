16 января в рамках проекта «Азбука миротворчества», победителя конкурса грантов Президента Российской Федерации, в Волгоградской областной детской библиотеке состоится межнациональный семейный праздник, посвященный 450-летию служения донского казачества Российскому государству.

Во время праздника гостям предложат совершить виртуальную экскурсию по многонациональному Волгоградскому региону, подробнее узнают о культурном разнообразии народов, проживающих по соседству, познакомятся с историей, обычаями и традициями казачества. Особое внимание будет уделено историческим заслугам донского казачества перед Отечеством, тому, как донские казаки исправно служили для государства надежным пограничным стражем, как позволили России раздвинуть свои пределы далеко на Восток.

Встречу продолжат казачьи игры, забавы, хороводы, а также выступления государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» и детского творческого коллектива средней школы №6 Центрального района Волгограда. Специально подготовленная книжно-предметная выставка познакомит посетителей библиотеки с многонациональным Волгоградским регионом и многовековой историей донского казачества.

Волгоградская областная детская библиотека находится по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Начало праздника 16 января в 12:30. Справки по телефону 8(8442) 37-08-47.