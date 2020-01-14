В начале февраля в Волгограде состоится уже традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Победе в Сталинградской битве. Спортивное мероприятие пройдет 2 февраля на нижней террасе Центральной набережной. Прием заявок уже начался.

Торжественное открытие легкоатлетического пробега, посвященного 77-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, состоится в 10:00 на площадке у интерактивного музея «Россия. Моя История». Старт для участников будет дан в 10.30 на нулевой продольной магистрали напротив памятника речникам Волжского бассейна – пожарного парохода «Гаситель». Маршрут пробега пройдет вдоль линии обороны Сталинграда — до бронекатера БК-13.Спортсменам предстоит преодолеть дистанции в два, пять и десять километров в личном и командном зачетах.

В забеге могут принять участие школьники, студенты вузов и ссузов, ветераны спорта из Волгограда и области, а также любители бега из других регионов России. Обязательное условие – допуск от врача. Предварительные заявки для иногородних участников принимаются до 27 января 2020 года на электронную почту: [email protected] Волгоградские легкоатлеты должны будут предоставить заявки лично в оргкомитет накануне мероприятия. На финише забега всех участников будет ждать горячий чай из полевой кухни.

Организатором легкоатлетического пробега является комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда. Спортивная традиция берет начало в 1947 году. В этом году соревнования пройдут уже в 73-ий раз.