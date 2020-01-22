Жителей региона приглашают принять участие в эко-марафон по сбору макулатуры, который пройдет в виде соревнований между районами и городами Волгоградской области. Победители будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами.

В рамках весенней акции в период со 2 по 18 марта 2020 года в области будет организован сбор макулатуры. В течение этого времени все организации и жители области, собравшие более 300 кг макулатуры, смогут принять участие в акции, предварительно оставив заявку на сайте сдай-бумагу.рф

Если общий результат области будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы, которые смогут выбрать сами: аллеи из хвойных, лиственных, плодовых пород деревьев, телескоп, уличный спортивный комплекс, цифровой микроскоп. Активные участники акции получат благодарности, денежные премии, ценные призы и грамоты.